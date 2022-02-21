Британские баскетболисты отказались лететь в Беларусь на матч отбора ЧМ-2023: названа причина

Британские баскетболисты отказались лететь в Беларусь на матч отбора ЧМ-2023: названа причина

Британская федерация баскетбола надеется перенести встречу в другое место или на другую дату.

Сборная Великобритании по баскетболу отказалась отправиться в Минск на матч отбора в Чемпионат мира-2023 со сборной Беларуси.

Об этом сообщила британская федерация баскетбола.

Решение было принято с учетом нестабильной военно-политической ситуации в регионе. В Великобритании обеспокоены наращиванием российско-белорусских войск на границах Украины.

"Учитывая новости о росте напряженности в регионе и оценивая риски для игроков и персонала, Британская федерация баскетбола приняла решение, что безопасность команды является главным приоритетом. Мы ждем информации от Международной федерации баскетбола и выражаем надежду, что сможем сыграть в другом месте или в другом день", - цитирует исполняющего обязанности главы Британской федерации баскетбола Тони Миникелло пресс-служба сборной Великобритании.

Матч между сборными Великобритании и Белоруссии был запланирован на 25 февраля.

Обе сборные до этого провели по два матча в группе В. Британцы дома обыграли Грецию - 78:69, но потерпели гостевое поражение от турков - 67:84. Белорусы переиграли сборную Турции - 84:70, но затем в гостях проиграли грекам - 67:77.

В настоящее время Беларусь возглавляет группу с тремя баллами. Столько же очков имеют и британцы, замыкающие квартет.

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