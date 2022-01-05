Британский супертяжеловес назвал единственного боксера, который способен победить Усика

Дэвид Прайс убежден, что два его соотечественника могут создать украинцу проблемы.

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Прайс поделился своим мнением по поводу того, кто способен победить чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

38-летний ветеран считает, что это под силу только обладателю титула WBC Тайсону Фьюри. Кроме того, Прайс заявил, что навязать достойное сопротивление украинцу сможет еще один британец Джо Джойс.

"Единственный человек, который, как я вижу, способен победить Усика - кто-то может посмеяться над этим - это, естественно, Тайсон Фьюри, поскольку он нестандартно ищет способ одержать победу. Это не бокс по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец, его боксерский стиль уникален.

Еще один человек, имеющий схожий стиль, и у которого есть отличный мотор - это Джо Джойс. Я думаю, что он может доставить Усику проблемы за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов.

Помимо Усика и Фьюри, есть только два человека, которые не знают горечи поражений после любительской карьеры. Думаю, что Фьюри каждый раз находит способ победить, и я ставлю на него", - сказал Прайс в интервью talkSPORT.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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