Бронзовый призер Олимпиады-2020: Теперь все, что я хочу сделать, это помочь тем, кто дома

Бронзовый призер Олимпиады-2020: Теперь все, что я хочу сделать, это помочь тем, кто дома

Белодид рассказала, как война повлияла на ее жизнь.

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о войне в Украине, из-за которой была вынуждена покинуть родину.

Сейчас бронзовый призер Олимпиады-2020 находится в Испании.

"Всего за несколько дней моя реальность очень изменилась. Выезжая из города, я увидела множество машин, все были шокированы и морально было очень тяжело за этим наблюдать. Сердцем мы хотим быть дома, мы хотим поскорее вернуться, но прямо сейчас мы должны продолжать делать то Дзюдо очень помогло мне стать ментально сильнее, и тренировки также полезны для моей души.

Через пять дней в Ужгороде я стала понимать, что не могу остаться. Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии, мне нужно было работать, это была моя дзюдоистская сущность.

Было трудно оставить свою жизнь, но это послужило и большим уроком для меня. У меня всегда был план, и теперь я знаю, что могу потерять все в мгновение ока. Теперь все, что я хочу сделать это помочь тем, кто дома. Фотографии, которые вы видите, не передают всего, что разрушено, но все еще можно восстановить. Наша жизнь, наши дома – мы хотим вернуть все это и помочь тем, кто борется – едой или медицинской помощью. Мы хотим нашей воли", — рассказала Билодид в интервью EJU.

Напомним, что известная украинская каратистка Анжелика Терлюга была вынуждена покинуть территорию Украины после того, как российские оккупанты выпустили ракеты по Одессе.

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