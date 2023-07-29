Бронзовый призер УПЛ неожиданно потерпел поражение на старте нового сезона чемпионата Украины

Луганская "Заря" проиграла львовскому "Руху" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:1 .

Луганчане вышли вперед в середине первого тайма. На 21-й минуте Назарий Русин замкнул прострел от Дениса Антюха.

Однако во второй половине встречи "желто-черные" совершили камбэк. Сначала на 67-й минуте счет сравнял Василий Рунич.

На 84-й минуте "Заря" осталась в меньшинстве – бразильский новичок луганского клуба Джордан получил вторую желтую карточку.

Львовяне воспользовались численным преимуществом и на 86-й минуте забили победный мяч. Точный удар в ближний угол из-за пределов штрафной нанес Юрий Климчук.

Отметим, что в этом матче на посту главного тренера "Зари" дебютировал сербский специалист Ненад Лалатович. Он заменил в луганском клубе нидерландца Патрика ван Леувена, который возглавил донецкий "Шахтер". В прошлом сезоне команда под руководством ван Леувена выиграла "бронзу" УПЛ.

Во втором туре чемпионата Украины "Заря" сыграет с "Кривбассом", а "Рух" встретится с "Ворсклой". Оба поединка состоятся 6 августа.

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