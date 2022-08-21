"Бросался на кого-то из моей команды": Усик прокомментировал эмоциональную реакцию Джошуа после поражения

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции после реванша с Энтони Джошуа высказался о не совсем джентльменском поведении британского боксера в ринге по завершении поединка.

После завершения боя и объявления судейского вердика у Джошуа сдали нервы. Он поднял два пояса, принадлежавших Усику, и выбросил их за пределы ринга. Затем Эй Джей и сам ушел с ринга, но вернулся, чтобы взять в руки микрофон и прокомментировать свое поражение.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Более того, перед эмоциональным спичем у британца возникла небольшая стычка с кем-то из членов команды Усика. Скандальное поведение своего соперника Усик прокомментировал на пресс-конференции после поединка.

"Что я чувствовал? Ничего. Эмоции. Все нормально, с ним надо пообщаться. Не хочу быть гордым, хочу быть смиренным и я над этим работаю. Гордыня убивает. Кто себя преподносит - того Господь понизит. А кто снижает себя, того Господь поднимает вверх.

У меня к Джошуа уважение, но он немного сегодня на эмоциях. Я видел, что он бросался на кого-нибудь из моей команды. Если он хотел еще и на кулаках подраться - я ему этого не советую. У меня половина команды - стритфайтеры. У меня 20 поединков на это время. У меня у некоторых ребят 25 поединков, 25 нокаутов, они все 25 выиграли - на улице", - сказал Усик.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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