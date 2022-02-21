Бросился на женщину и загрыз ее собаку: звездный футболист нажил неприятностей из-за своего пса

Бросился на женщину и загрыз ее собаку: звездный футболист нажил неприятностей из-за своего пса

Пострадавшая будет подавать на игрока в суд.

Защитник "Милана" Тео Эрнандес попал в неприятную историю из-за своего питбуля.

Французский футболист не уследил за животным, забыв закрыть ворота своего дома. Пес вырвался на свободу и набросился на другую собаку и пожилую женщину.

В итоге питбуль Эрнандеса загрыз пинчера, а 74-летняя пенсионерка попала в шоковом состоянии в больницу, пишет La Provincia di Como. Источник утверждает, что теперь женщина намерена судиться с защитником "россонери".

Отметим, что недавно Тео продлил контракт с "Миланом". Новое соглашение 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Эрнандес провел 28 матчей за "россонери" во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

"Милан" после 26 сыгранных поединков возглавляет турнирную таблицу Серии А. Подопечные Стефано Пиоли опережают "Интер" и "Наполи", которые провели на один матч меньше, на два и три очка соответственно.

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