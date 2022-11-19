Бросился под поезд: легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством

Герхард Родакс накануне узнал о своей тяжелой болезни.

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Австрии Герхард Родакс покончил с собой.

Как сообщает издание SportORF, трагический инцидент произошел утром 16 ноября. 57-летний Родакс погиб под колесами поезда, ехавшего со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить.

По информации австрийских СМИ, это было самоубийство. Родакс приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом.

Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, которую мужчина узнал накануне. У него остались жена и двое детей.

Пресс-службы австрийского футбольного союза и мадридского "Атлетико" выразили свое соболезнование близким погибшего.

Кроме "Атлетико", Родакс на протяжении своей карьеры защищал цвета австрийских "Рапида" и "Адмира Ваккера". В составе сборной Австрии он провел 20 матчей и остается автором последнего победного гола команды в финальных турнирах чемпионатов мира – против США (2:1) на ЧМ-1990.

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