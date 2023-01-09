Брутальная стычка с двумя удалениями: "Барселона" одолела "Атлетико" и единолично возглавила Ла Лигу (видео)

Каталонцы на три очка оторвались от "Реала" в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" на выезде обыграла мадридский "Атлетико" в центральном поединке 16-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Единственный гол в этом матче "сине-гранатовые" забили еще до перерыва. На 22-й минуте красивую атаку своей команды ударом в левый нижний угол из пределов штрафной завершил Усман Дембеле.

Подопечные Диего Симеоне пытались избежать поражения, однако так и не смогли реализовать ни один из тех немногочисленных моментов, которые им удалось создать.

В конце встречи страсти на поле закипели. Защитник "матрасников" Стефан Савич и форвард "блаугранас" Ферран Торрес сошлись в брутальной стычке с элементами борьбы в центре поля. Арбитр наказал обоих ее участников красными карточками, так что завершали матч команды не в полных составах.

The gloves are off!!



Ферран Torres и Стефан Савицкий есть путешествие для этого маленького crap... #AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0 — LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023

Обзор матча

После победы "Барселона" с 41 очком единолично возглавила Ла Лигу, оторвавшись от мадридского "Реала" на три балла. "Атлетико" с 27 пунктами размещается на пятом месте.

Следующий поединок подопечные Хави сыграют 12 января с "Бетисом" в полуфинале Суперкубка Испании. "Матрацники" 15 января встретятся с "Альмерией" в Примере.

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