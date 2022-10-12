"Брюгге" без украинцев впервые потерял очки в Лиге чемпионов, но гарантировал себе место в плей-офф

В среду, 12 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 мадридский "Атлетико" принимал бельгийский "Брюгге".

"Брюгге" на выезде расписал ничью с "Атлетико" в матче 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 0:0 .

"Матрацники" на протяжении всего матча владели преимуществом и завершали поединок в большинстве, однако это им не помогло победить гостей.

Украинские игроки бельгийской команды Роман Яремчук и Эдуард Соболь весь матч провели на скамье запасных.

Напомним, что в матче третьего тура "Атлетико" сенсационно уступил "Брюгге" со счетом 2:0.

В другом матче группы B встречаются "Байер и "Порту". Матч начался в 22:00.

После этой ничьей Брюгге с десятью очками закрепился на первом месте в группе и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико" с четырьмя баллами идет вторым. "Порту" и "Байер" имеют по три очка.

Матчи 5-го тура состоятся 26 октября: "Брюгге" – "Порту", "Атлетико" – "Байер".

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