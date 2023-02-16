"Брюгге" без Яремчука не справился с "Бенфикой" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Бельгийский "Брюгге" дома уступил португальской "Бенфике" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:2 .

В конце первого тайма хозяева были близки к тому, чтобы открыть счет, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Сразу после перерыва лиссабонцы воспользовались своим шансом и вышли вперед – Жоау Мариу реализовал пенальти.

А под занавес поединка "Бенфика" закрепила свое преимущество в счете. На 88-й минуте голом отличился бывший нападающий донецкого "Шахтера" Давид Нерес.

Украинский форвард бельгийского клуба Роман Яремчук попал в заявку на этот матч, но провел его на скамейке для запасных.

Обзор матча

Ответный матч между командами будет сыгран во вторник, 7 марта, на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

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