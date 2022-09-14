"Брюгге" с двумя украинцами в составе сенсационно разбил "Порту" в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 13 сентября, португальский "Порту" принимал бельгийский "Брюгге" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок на стадионе "Драгау" неожиданно завершился разгромным поражением хозяев - 0:4 .

На 15-й минуте Ферран Хутгла вывел бельгийскую команду вперед, реализовав пенальти. В начале второй половины игры Камаль Сова и Андреас Сков Ольсен упрочили преимущество гостей.

А за минуту до конца основного времени Антонио Нуса установил окончательный счет в этом противостоянии.

Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали поединок на скамейке запасных. Форвард вышел на замену на 71-й минуте, а защитник - на 75-й.

Обзор матча

В другом матче группы B леверкузенский "Байер" дома обыграл мадридский "Атлетико" - 2:0 .

. После двух туров "Брюгге" лидирует в квартете с 6 очками. "Байер" и "Атлетико" имеют по 3 балла, а "Порту" пока что остается без зачетных пунктов.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Брюгге" - "Атлетико", "Порту" - "Байер".

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