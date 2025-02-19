"Брюгге" во второй раз обыграл "Аталанту" и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Брюгге" на выезде победил "Аталанту" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе в Бергамо завершился со счетом 1:3 .

Уже на 3-й минуте встречи гости открыли счет усилиями Шемсдина Тальби. В середине первого тайма 19-летний бельгиец оформил дубль.

Перед перерывом Ферран Хутгла отправил третий мяч в ворота "бергамасков". В начале второй половины встречи Адемола Лукман сократил отставание "Богини".

На 61-й минуте "Аталанта" могла забить еще, но Адемола Лукман не реализовал пенальти. Доигрывала матч итальянская команда в меньшинстве – на 87-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение заработал Рафаэль Толой.

Поскольку первый матч также завершился победой "Брюгге" (2:1), то бельгийский клуб триумфовал 5:2 по сумме двух поединков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обзор матча "Аталанта" – "Брюгге"

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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