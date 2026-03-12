"Буде-Глимт" сенсационно разгромил "Спортинг" и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов

"Буде-Глимт" / © Associated Press

Реклама

Норвежский "Буде-Глимт" на своем поле разгромил португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Аспмира" в городе Буде завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля открыли счет на 32-й минуте встречи — Сондре Фет реализовал пенальти.

На 45+1-й минуте норвежская команда укрепила свое преимущество в счете благодаря точному удару Уле Блумберга.

Реклама

Во втором тайме "Буде-Глимт" довел дело до разгрома — на 71-й минуте Каспер Хег отправил третий мяч в сетку ворот лиссабонского клуба.

Обзор матча "Буде-Глимт" — "Спортинг"

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта, в Лиссабоне. Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Буде-Глимт" — "Спортинг" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.