"Будем биться за нашу страну": Зинченко – о матче сборной Украины с Англией в отборе на Евро-2024

Футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко выступил на пресс-конференции перед матчем 2-го тура отбора на Евро-2024 против Англии.

"У нас много опытных игроков в сборной Украины, поэтому невозможно поделиться каким-либо успешным опытом ("Арсенала" – прим), хотя мы уже достаточно давно работаем вместе. Есть игроки с большим опытом, чем у меня. У нас единая команда, увидим, что мы покажем. Быть капитаном, если не сыграет Ярмоленко? Посмотрим, что решит тренер. У нас достаточно лидеров в команде.

Задание? Задача всегда побеждать. Конечно, все мечтают попасть на Евро-2024, но мы понимаем, как сильна сборная Англии. Нужно провести лучший матч в жизни, но у нас высокий потенциал. Есть игроки, готовые давать результат. Будем биться за нашу страну, сыграем с высоко поднятой головой.

Игроки "Манчестер Сити"? Мы остались хорошими друзьями со всеми игроками "Сити", поддерживаем отношения. Что касается футболистов "Арсенала", то, к сожалению, Букайо Сака мне еще не передал стартовый состав Англии. Но я буду продолжать максимально давить на него, посмотрим, удастся ли его уговорить.

Кроме того, я хочу передать благодарность британцам от всех украинцев за помощь, которую они оказывают Украине. Без Великобритании Украине было бы гораздо сложнее. В Украине я хотел бы поблагодарить ВСУ, которые защищают нас. И без нашей армии никакого футбола для нас бы не было. Надеемся, что сделаем, чтобы завтра украинцы могли улыбнуться. В Украине не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение", – сказал Зинченко.

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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