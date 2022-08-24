"Будем бороться, пока бьется наше сердце": Усик мощно поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

Звезда мирового бокса Александр Усик записал видеообращение к украинскому народу по случаю 31-й годовщины провозглашения Независимости.

"Всем доброе утро. Украина, родная, с Днем Независимости! Процветания тебе, силы и радости. Ты процветаешь и будешь процветать, потому что у тебя есть народ, который борется за тебя, который не жалеет своей жизни. Каждому украинцу хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость, и мы будем продолжать это, пока бьется наше сердце. Слава Богу за все, Слава Украине! С Днем Независимости, Украина!", - сказал Усик в своем видеообращении.

Также Александр оставил патриотическое описание под опубликованным в Instagram видео.

"Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим этим словам. Небесам мы верим, Слава Украине", - написал Усик.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал, как звезды спорта поздравили украинцев с Днем Независимости.

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