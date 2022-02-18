"Будем бороться": стало известно, как в организм украинской бобслеистки мог попасть допинг на ОИ-2022

"Будем бороться": стало известно, как в организм украинской бобслеистки мог попасть допинг на ОИ-2022

В пробе Лидии Гунько было обнаружено два запрещенных препарата.

Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал положительный допинг-тест бобслеистки Лидии Гунько на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По его словам, одной из вероятных причин попадания допинга в организм Гунько является употребление мяса в олимпийском поселке. Ранее немецким олимпийцам не рекомендовали употреблять мясо в Китае, потому что там могли добавлять в рацион скота вещества, запрещенные в спорте.

В комментарии Суспільне Спорт Гераскевич подчеркнул, что федерация уверена в невиновности Гунько и будет защищать ее в допинговом деле.

"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт, никогда не "попадались" на этом, поскольку не употребляем.

Откуда это взялось и это вещество - точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота.

Конечно, мы будем бороться. В таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виновен, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", - сказал Гераскевич.

В пробе Гунько было обнаружено два запрещенных препарата. Образец был взят 14 февраля 2022 во время состязательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022.

Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или потребовать анализа пробы Б.

На Олимпиаде-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее на допинге "поймались" иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева и украинская лыжница Валентина Каминская.

Отметим, что Валиевой CAS позволил продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг.

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