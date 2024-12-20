"Будем бороться за него": Ребров впервые высказался о допинговом скандале с Мудриком

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал тот факт, что полузащитник национальной команды и лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

В интервью Tribuna.com наставник "сине-желтых" выразил поддержку своему 23-летнему подопечному, заявив, что уже общался с ним на эту тему.

Ребров подчеркнул, что Мудрик является очень важным игроком для сборной Украины. Он надеется, что Михаил сможет как можно скорее вернуться к футболу.

"Да, я общался. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. Сейчас ничего нет официального. Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него.

И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины", – сказал Ребров.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество. По информации ряда СМИ, это был мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик в соцсетях уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" уже также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил категорически утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

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