"Будем бороться за выход в Дивизион А": Ребров прокомментировал ничью с Чехией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий после матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Чехией.

Напряженный поединок на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился вничью 1:1 .

"Важно, что мы создаем моменты. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться во время каждого созданного момента. В первом тайме были хорошие выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались.

В целом нужно было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в "Шахтере". Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главное – не забили гол.

Два матча Таловерова? Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Максим заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.

Чехия? Это мощная сборная, которая играет в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем бороться за выход в Дивизион А", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

После четырех туров сборная Украины с 4 очками находится на последнем месте в группе B1, которую с 7 баллами возглавляет Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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