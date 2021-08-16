"Будем давить - ей предложат деньги, и она уедет": министр спорта опасается потери Украиной олимпийской призерки Магучих

Ситуация вокруг скандальных кадров спортсменки не утихает.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю бронзовой призерки Олимпийских игр-2020 в Токио по прыжкам в высоту Ярославы Магучих из-за ее фото с россиянкой Марией Ласицкене и выразил опасение, что легкоатлетка может принять предложение выступать за другую страну.

"Ярослава семь лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала.

Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

Но по поводу Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить.

Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить - ей предложат деньги, и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали.

Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше", - цитирует Гутцайта "Украинская правда".

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку