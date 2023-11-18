"Будем играть на победу": футболисты сборной Италии высказались о матче с Украиной в отборе Евро-2024

Футболисты сборной Италии Федерико Кьеза и Джакомо Распадори после победы над командой Северной Македонии (5:2) поделились ожиданиями от заключительного матча группового этапа отбора на Евро-2024 против Украины.

Игроки "Скуадры Адзурры" заявили, что в поединке с украинцами собираются играть только на победу, и даже не думают о ничьей, которой команде Лучано Спаллетти будет достаточно для выхода на чемпионат Европы.

"Главное было победить Северную Македонию. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, чего не должны были делать. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле. Заслужили тот результат, который получили.

В понедельник матч с Украиной, и мы будем снова играть на победу, даже не думая, что ничьей будет достаточно для выхода в финальную стадию", – приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

"Мы с начала и до конца хорошо играли против Северной Македонии. Многое делали как следует, особенно в первом тайме. Хочу отметить отличную атмосферу на стадионе. Эта победа принесла нам важные очки и зарядила энтузиазмом на матч, который состоится в понедельник.

Мы подготовимся к нему наилучшим образом. В Леверкузене мы должны побеждать. Даже не думаем, что ничьей будет достаточно", – сказал Распадори.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Команде Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот "Скуадру Адзурру" устроит даже ничья в поединке с украинской сборной.

Перед последним туром сборная Украины с 13 очками занимает третью позицию в группе C. Лидирует с 19 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На втором месте – Италия (13 пунктов), опережающая "сине-желтых" по дополнительным показателям. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С перед заключительным туром

Таблица группы С перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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