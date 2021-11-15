"Будем играть на победу": слова Петракова перед решающим для Украины матчем отбора ЧМ-2022

"Будем играть на победу": слова Петракова перед решающим для Украины матчем отбора ЧМ-2022

Наставник "сине-желтых" не будет следить за развитием событий в параллельной игре между финнами и французами.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию накануне решающего матча группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

Отметим, что общаться с журналистами Петраков пришел в компании полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, тем самым подтвердив, что их конфликт окончательно исчерпан.

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"Игру Боснии и Финляндии комментировать не буду. Она мне не нужна. Учитывая турнирную таблицу нам нужна победа, будем играть на нее. Не знаю, будет ли легче от результата боснийцев с Финляндией - таков футбол, поэтому он лучший вид спорта на планете .А то, что выйдет полуосновной состав - молодые ребята выйдут, еще будет труднее нам играть, боснийцы захотят себя показать, чтобы кто-то их увидел, куда-то пригласил к себе.

Сейчас будет предматчевая тренировка, часовая. Все ребята, 25 человек, здоровы, у всех отрицательные тесты. Будем готовиться к игре. Какая роль Гармаша - в средней линии или в атаке? Увидите все завтра.

Следить за игрой Франции я не буду. И ребятам ничего говорить не буду. Подтянуть реализацию? У сборной немного другие тренировки, ее нужно подтягивать в клубах. Что касается постоянных ничьих, можно сказать, что не везет. Я только что принял команду, возможно, еще не заслужил удачу. Может, завтра заслужу.

Как отпраздновали день рождения Цыганкова? Сейчас перед тренировкой подарим футболку и все, у нас так происходит. Завтра он должен на футбольном поле сделать подарок всей Украине. Он об этом знает", - сказал Петраков.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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