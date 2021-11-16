"Будем неистово поддерживать и сорвем глотку" — Зеленский о выходе сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины (2:0) в матче заключительного тура квалификации на Чемпионат мира-2022.
Победу украинской сборной во время матча против Боснии и Герцоговины, который закончился со счетом 2:0 в пользу "сине-желтых", прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.
Свое заявление президент обнародовал в Telegram.
"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира — 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята — сборная Украины по футболу", – написал украинский президент.
Напомним, 16 ноября сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины (2:0) в матче заключительного тура квалификации на Чемпионат мира-2022 и заняла второе место в своей отборочной группе. Как следствие, "сине-желтые" будут играть в стыковых матчах за право поехать на мундиаль в Катаре.