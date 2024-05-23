"Будем просить об исключении": промоутер Усика подтвердил намерения сохранить пояс IBF до реванша с Фьюри

У украинского боксера еще есть шансы выйти на второй поединок с британцем в статусе абсолютного чемпиона.

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, собирается обратиться к Международной боксерской федерации (IBF) с просьбой не лишать украинского боксера пояса организации.

Об этом промоутер рассказал изданию World Boxing News.

"Конечно, мы будем просить IBF об исключении", – заявил Красюк.

Еще в начале мая IBF объявила, что пояс станет вакантным из-за того, что Усик вовремя не провел обязательную защиту против официального претендента – хорвата Филиппа Хрговича.

Из-за этого после победы над Тайсоном Фьюри украинский боксер может недолго пробыть в статусе "абсолюта", что подразумевает обладание сразу четырьмя главными титулами – WBA, WBO, WBC и IBF.

Однако накануне президент IBF Дэрил Пиплс сообщил, что Усик может сохранить титул организации и звание абсолютного чемпиона до реванша с Фьюри. По его словам, украинец имеет право обратиться в IBF с просьбой отсрочить обязательную защиту пояса.

Портал World Boxing News отмечает, что если IBF одобрит просьбу команды украинца, то бой между Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 1 июня, не будет титульным. В таком случае Усик будет обязан провести защиту пояса IBF с победителем этого поединка после реванша против Фьюри.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик в саудовском Эр-Рияде победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде. Оба боксера уже подтвердили намерение снова сойтись в ринге.

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