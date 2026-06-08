"Будем pushing the horses": Кабайел забавным видео с лошадью снова вызвал Усика на бой

Агит Кабайел / instagram.com/agitkabayel

Реклама

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Немецкий боксер напомнил украинцу, что до сих пор так и не получил от него ответ после того, как Всемирный боксерский совет (WBC) неделю назад обязал его провести поединок с Кабайелом.

Агит записал для Усика забавное видео, где находится на ринге с лошадью под вирусный трек "Don't push the horses" от группы Мюсли UA. Песня была создана после того, как Усик сказал эту фразу на пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа и она моментально разорвала Сеть.

Реклама

"Прошла неделя с тех пор, как WBC приказала провести этот бой. До сих пор никаких новостей.

Дадим болельщикам то, чего они хотят. Или освободи пояс и позволь следующему поколению принять эстафету.

А к тому времени мы и дальше будем pushing the horses", — написал Кабайел в Instagram.

Ранее сообщалось, что Кабайел оригинально вызвал Усика на бой, сняв другой креативный видеоролик, где использовал ряд упоминаний Украины.

Реклама

Отметим, что Кабайел после боя Усик— Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Реклама

Ранее сообщалось, что Кабайел выдвинул Усику жесткий ультиматум.

Также Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Новости партнеров