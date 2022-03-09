"Будем резать как свиней": экс-футболист сборной Украины Федецкий вступил в территориальную оборону

Артем готов стоять до конца за родную землю.

Бывший защитник львовских "Карпат", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий присоединился к территориальной обороне Луцка.

Об этом он рассказал во время телемарафона в эфире канала 1+1.

36-летний футболист заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину от российских захватчиков.

"У меня тоже была возможность куда-то уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Поэтому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю до нашей победы. Нужно будет стрелять - будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, то они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины, там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней, так оно и будет.

Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов. Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца", - сказал Федецкий.

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