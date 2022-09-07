Будем все делать для того, чтобы россиян не было на Олимпиаде-2024 — Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возможное участие представителей РФ на Олимпийских играх, которые в 2024 году пройдут в Париже.

Так, Гутцайт выразил надежду, что спортсменов страны-агрессора не будет на соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

"В большинстве видов спорта россияне уже отстранены от международных соревнований. Но для нас очень важно, чтобы до конца войны их не было вообще на турнирах. Поэтому с большой помощью Андрея Ермака отрабатываем этот вопрос с международными федерациями, Международным олимпийским комитетом и Национальным олимпийским комитетом.

Это сложно, это очень сложно, потому что Россия пытается поучаствовать под белым флагом, под нейтральным флагом, чтобы все-таки быть представленной на международных турнирах. Многие ее представители интегрированы в международные федерации, многие спонсорские средства уходят из России, они работают, они пытаются возвращаться.

Олимпийские игры через два года нам очень хочется победить и закончить войну к этому времени. Конечно, это будет большой удар по российским федерациям, если их спортсмены не поедут на Олимпиаду, это будет большой удар. Будем все делать для того, чтобы их там не было, — сказал Гутцайт.

Отметим, совсем недавно член Международного олимпийского комитета Крейг Риди выразил убеждение, что если военная агрессия РФ против Украины будет продолжаться, то шансы спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх-2024 упадут фактически до нуля.

Он отметил, что это связано с устранением представителей стран-агрессоров большинством профильных федераций, что означает их недопуск к квалификационным турнирам на ОИ-2024.

Напомним, на последних летних (Токио-2020) и зимних (Пекин-2022) Олимпийских играх спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения РФ антидопинговых правил. Россиянам запрещалось использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборная ОКР (Олимпийского Комитета России — прим), которую расшифровывать запрещено.