Будет бить рекорд в следующем сезоне: Ярмоленко продлит контракт с "Динамо"

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко подпишет новый контракт с киевским клубом.

Об этом сообщил главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк на пресс-конференции после матча заключительного тура УПЛ сезона-2025/26 против "Кудровки".

"Андрей — наш игрок. Сегодня вы видели, какую голевую передачу он отдал. Не каждый игрок может так тонко отдать. Мы разговаривали и слышали слова президента. Андрей продолжает карьеру и будет готовиться с нами. Тем более, что у него не новый, а хорошо забытый вызов в сборную. Поэтому и мотивация у него очень высокая", — цитирует Костюка официальный сайт "Динамо".

Реклама

Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко не смог побить рекорд Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Ярмоленко (123 гола) вместе с Сергеем Ребровым делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины. От рекорда Шацких его отделяет один забитый мяч.

В последнем туре "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но все равно заняло четвертое место в таблице УПЛ. Выше киевлян финишировали "Шахтер", ЛНЗ и "Полесье".

В то же время "бело-синие" стали обладателями Кубка Украины, благодаря чему в следующем сезоне сыграют в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Реклама

Напомним, Ярмоленко получил вызов от нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры на товарищеские матчи с Польшей и Данией, которые состоятся 31 мая и 7 июня соответственно.

Для 36-летнего вингера это шанс побороться за звание лучшего бомбардира в истории сборной Украины. На счету Ярмоленко 46 голов за национальную команду, рекорд принадлежит действующему президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко — 48 мячей.

Новости партнеров