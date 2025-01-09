Будет биться внук Мухаммеда Али: объявлен андеркард чемпионского поединка Беринчика

Вечер бокса с участием украинского чемпиона состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

Промоутерская компания Top Rank объявила все поединки андеркарда боксерского вечера, в главном событии которого украинец Денис Беринчик будет защищать пояс WBO в легком весе против американца Кейшона Дэвиса.

В частности, американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон вернется на ринг после неожиданного поражения от Мартина Баколе, который уже даже пригрозил "вырубить" Александра Усика. Его соперником станет грек Мариос Коллиас.

Также зрители увидят бой Нико Али Уолша – внука легендарного Мухаммеда Али – соперника объявят позже.

В других поединках андеркарда встретятся:

Ксандер Заяс (Пуэрто-Рико) – Слава Шпомер (Германия)

Роан Поланко (Доминиканская Республика) – Жан Карлос Торрес (Пуэрто-Рико)

Вито Мельницки (США) – Коннор Койл (Ирландия)

Абдулла Мейсон (США) – Мануэль Хаймес (США)

Деланте Джонсон (США) – Каушон Торлер (США)

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Вечер бокса с участием Беринчика состоится 14 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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