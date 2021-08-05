Будет битва за "золото": украинка Терлюга вышла в исторический финал Олимпиады-2020

Будет битва за "золото": украинка Терлюга вышла в исторический финал Олимпиады-2020

Каратистка Анжелика Терлюга поборется за золотую награду в Токио.

Украинский каратистка Анжелика Терлюга пробилась в финал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

29-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 55 кг, в полуфинале победила Цзы-Юнь Вен (Китайский Тайбэй). Поединок завершился со счетом 4:4, но по решению судей победу одержала Терлюга.

Украинка вышла в 1/2 финала с первого места в группе. В первом поединке Терлюга одолела египтянки Радву Сайед - 1:0. Далее Анжелика завершила вничью бои с представительницей Казахстана Молдир Жандарбай (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0), а в последней схватке победила японку Михо Мияхару - 4:0.

Отметим, что в Токио каратэ дебютировало в программе Олимпийских игр. Следовательно, выход Терлюги в финал является еще и историческим.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку