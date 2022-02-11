Будет бороться за место со вторым самым дорогим футболистом мира: Левандовски определился с будущим клубом

Будет бороться за место со вторым самым дорогим футболистом мира: Левандовски определился с будущим клубом

Поляк настроен сменить "Баварию" на "Реал".

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски решил покинуть мюнхенский клуб этим летом.

Как сообщает AS, 33-летний поляк заинтересован в продолжении карьеры в мадридском "Реале".

Левандовски готов согласиться на снижение зарплаты в Испании.

Для "Реала" приоритетом является трансфер Эрлинга Голанда из дортмундской "Боруссии". Если переговоры с 21-летним норвежцем окончательно провалятся, клуб может обратить внимание на Левандовски.

Польский форвард играет за мюнхенский клуб с 2014 года. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Левандовски 35 голов и 3 ассиста в 29 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего поляка оценивается в 50 миллионов евро.

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