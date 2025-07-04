"Будет чрезвычайно трудно принять": Салах высказался о гибели Диогу Жоты

Мохамед Салах и Диогу Жота / © Associated Press

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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о гибели своего одноклубника Диогу Жоты, который вместе со своим братом Андре Силвой попал в смертельное ДТП в Испании.

Египетский футболист опубликовал эмоциональный пост на своей странице в Instagram.

"У меня действительно нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что испугает меня вернуться в "Ливерпуль" после перерыва. Товарищи по команде приходят и уходят, но не так. Будет чрезвычайно трудно принять, что Диогу не будет, когда мы вернемся.

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Я думаю о его жене, его детях, и, конечно, его родителях, внезапно потерявших своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в любой поддержке, которую могут получить. Они никогда не будут забыты", – написал Салах.

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" вывел из обращения игровой номер, под которым выступал погибший в автокатастрофе Диогу Жота.

Кроме того, стала известна причина ДТП, унесшего жизнь Диогу Жоты и его брата.