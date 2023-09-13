"Будет для меня уроком": игрок сборной Украины объяснил свою результативную ошибку в матче с Италией

Георгий Судаков взял на себя вину за первый пропущенный гол в игре против итальянцев.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свою ошибку в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии, которая привела к первому пропущенному "сине-желтыми" мячу.

На 12-й минуте поединка Судаков подскользнулся возле собственной штрафной, после чего Маттия Дзакканьи отдал передачу на Давиде Фраттези, а тот открыл счет ударом в ближний угол.

В послематчевом комментарии Суспильне Спорт хавбек донецкого "Шахтера" признал, что ошибся с выбором бутс на игру, и попросил прощения у всей команды и фанатов.

"Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне нельзя допускать такие ошибки. Это будет для меня уроком. Перед каждой игрой я выбираю обувь. Обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими. Потом переобулся, стало легче. Но это моя ошибка, хочу извиниться перед командой и болельщиками. На таком уровне нельзя ошибаться", – заявил Георгий.

Также Судаков поделился эмоциями от противостояния с действующими чемпионами Европы. В матче в Милане сборная Украины проиграла со счетом 1:2 . На дубль Давиде Фраттеге подопечные Сергей Реброва смогли ответить только голом своего капитана Андрея Ярмоленко.

"Понимали, что будет такой прессинг, потому что Италия должна была выигрывать этот матч. Не то чтобы должна была – им нужна была только победа. Понимали, что дома, при своих болельщиках на "Сан-Сиро", они будут бежать агрессивно. Можно сказать, что мы были готовы к этому.

Почему Украина предпочла вертикальные передачи? У нас мощные страйкеры – Артем Довбик, Роман Яремчук. Понимали, что нет смысла разыгрывать перед штрафной, когда очень высокий прессинг, и они оставались один в один, отдавали вертикальные передачи, чтобы они цеплялись. Да, хочется играть больше с мячом, через короткую и среднюю передачу, но мы должны понимать, что мы делаем на футбольном поле, когда команда высоко нас накрывает, есть ли смысл. Наглядный пример, наверное, даже моей ошибки, когда мы разыгрывали возле своей штрафной, одна ошибка – гол.

Это невероятный опыт. С каждым матчем получаю невероятный опыт за сборную. Это мечта. И когда ты выходишь на "Сан-Сиро" с такой поддержкой, это откладывается. Наверное, не могу сказать, что рад этой ошибке, но пусть она случится сейчас, чем в будущем", – сказал Судаков.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение и когда следующие матчи

По итогам шести туров сборная Украины (7 очков) опустилась на третье место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов), на вторую позицию поднялась Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Нашей команде осталось сыграть три матча в квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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