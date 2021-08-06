Будет еще одна медаль: звезда украинского каратэ досрочно пробился в полуфинал Олимпиады-2020

Будет еще одна медаль: звезда украинского каратэ досрочно пробился в полуфинал Олимпиады-2020

Станислав Горуна привезет с Токио как минимум "бронзу".

Украинский каратист Станислав Горуна вышел в полуфинал на Олимпийских играх-2020.

На групповом этапе наш соотечественник победил японца Кена Нишимуру и американца Скотта Томаса, а также завершил вничью поединок с венгром Габором Харспатаки.

Этим он еще перед последней схваткой группы против египтянина Абделазиза Абдаллы гарантировал себе выход в полуфинал и олимпийскую медаль. Украинец уже не опустится ниже второго места в группе.

Полуфинальные поединки и финал в весе до 75 кг, где выступает Горуна, состоятся сегодня после 14:20 по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 6 августа в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку