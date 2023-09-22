Будет готовить Бундестим к домашнему Евро: сборная Германии назначила нового главного тренера

Сборная Германии по футболу получила нового главного тренера. Им стал 36-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсманн.

Об этом Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил на официальном сайте.

Контракт Нагельсманна с Бундестим рассчитан до 31 июля 2024 года. Он будет готовить немецкую сборную к домашнему чемпионату Европы-2024.

Юлиан на посту наставника сборной Германии сменил Ханси Флика, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды после разгромного поражения от команды Японии в товарищеском матче.

Последним местом работы Нагельсманна была мюнхенская "Бавария", откуда его уволили в марте этого года. Ранее Юлиан также возглавлял "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

Напомним, Германия как хозяйка Евро-2024 не участвует в отборе на предстоящее континентальное первенство. Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится в декабре 2023 года, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать десять немецких городов.

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