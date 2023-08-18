Будет готовить "Скуадру Адзурру" к матчу с Украиной: сборная Италии получила нового тренера

Сборная Италии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник "Наполи" Лучано Спаллетти.

64-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября, сообщает Федерация футбола Италии.

Ранее СМИ сообщали, что контракт Спаллетти со сборной Италии будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата специалиста составит 3 миллиона евро за сезон.

У руля "Скуадры Адзурры" он заменит Роберто Манчини, который 13 августа неожиданно подал в отставку.

В прошлом сезоне Спаллетти тренировал "Наполи", с которым стал чемпионом Италии. "Партенопейцы" завоевали третье в клубной истории и первое за 33 года "скудетто".

Сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября.

Напомним, в мае этого года Спаллетти оскандалился тем, что поздравил свой бывший клуб – питерский "Зенит" – с выигрышем чемпионата страны-террориста.

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