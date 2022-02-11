Будет готовиться к эстафете: капитан женской сборной Украины по биатлону завершила самоизоляцию на ОИ-2022

Будет готовиться к эстафете: капитан женской сборной Украины по биатлону завершила самоизоляцию на ОИ-2022

Елена Билосюк сдала отрицательный тест на коронавирус и вернулась в лагерь "сине-желтых".

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Белосюк, которая перед самым стартом Олимпийских игр-2022 в Пекине сдала положительный тест на коронавирус, вернулась в расположение национальной команды.

Билосюк сдала два подряд негативных ПЦР-теста на COVID-19 и теперь готова возобновить подготовку к выступлениям на Олимпиаде-2022.

Пропустив индивидуальную гонку и спринт, Елена также не сможет посоревноваться в гонке преследования и масс-старте, но должна войти в состав сборной на эстафету, которая запланирована на 16 февраля.

Кроме того, самоизоляцию завершил главный тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра.

В то же время все еще находится на режиме изоляции после положительного ПЦР-теста Дарья Блашко, которая заразилась позже Билосюк.

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