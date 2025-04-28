"Будет хаос": Усик высказался о территориальных уступках Украины ради мира

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос журналиста относительно возможного отказа Украины от оккупированных Россией территорий ради окончания войны.

"Я очень рад быть представителем Украины. Не только в спорте. Как мужчина. Я знаю много людей, которые живут в Украине. Это очень хорошие люди. В Украине у нас говорят хлебосольные. Украинцы очень веселые – музыка, национальная кухня, традиции.

Сейчас у нас проблемы, потому что Россия оккупировала мой город, часть моей страны. Украинцы очень дружелюбны, но когда вы оккупировали нашу территорию – сейчас мы боремся всей страной. Все: дети, юноши, женщины, родители, деды. Все. Я благодарю моего Господа, Иисуса, за то, что я родился в Украине. Для меня это большая возможность.

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Предположение, что конец войны может приблизиться, если Украина отдаст землю россиянам? Я не политик, и не хочу им быть. Но в мире очень много таких спорных ситуаций. Тогда давайте пусть все, у кого есть спорные ситуации, забирают какие-то земли. Тогда в мире будет хаос. Если у нас есть правила, установленные международными конвенциями, их нельзя нарушать. Нельзя просто взять и забрать чужой кусок земли", – сказал Усик в интервью talkSPORT .

Следующий бой Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

После официального объявления объединительного поединка Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Усик и Дюбуа уже во второй раз встретятся в ринге. Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.