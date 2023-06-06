Будет играть против Роналду: действующий обладатель "Золотого мяча" усилил чемпиона Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензема официально стал игроком саудовского "Аль-Иттихада".

О подписании действующего обладателя "Золотого мяча" клуб из Саудовской Аравии объявил на своей странице в Twitter.

Контракт 35-летнего форварда с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что игрок подпишет соглашение на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро в год.

Benzema is here ✍️

A new tiger will roar

Welcome to Ittihad! #Benzema2Ittihad #here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) 6 июня 2023

В сезоне-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср" португальского нападающего Криштиану Роналду на 5 очков.

Таким образом, теперь Бензема придется играть в одной лиге против Роналду, который ранее был его одноклубником в мадридском "Реале".

Напомним, "Реал" объявил об уходе Бензема 4 июня. Карим выступал за "сливочных" с 2009 года – провел 647 матчей, в которых забил 353 гола. Француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба, уступая только Роналду – 450 голов.

За 14 сезонов Бензема выиграл с "Реалом" 25 трофеев: 5 раз Лигу чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, 3 Кубка и 4 Суперкубка Испании.

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