Будет играть вместе с Бензема и Канте: звезда "Ливерпуля" перешел в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Бразилии Фабинью перешел в саудовский "Аль-Иттихад".

О трансфере 29-летнего бразильца саудовский клуб объявил у себя в соцсетях.

По данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила 46,7 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан до 2026 года.

"Аль-Иттихад" представил звездного новичка оригинальным видео, в котором Фабиньо держит на цепи тигра (прозвище клуба – "тигры").

Таким образом клуб высмеял слухи о якобы срыве трансфера бразильца из-за запрета въезда его собак в Саудовскую Аравию.

النمور مسموح لها العبور ⛓ #صيفية_العميد pic.twitter.com/v5Dvgz6SgX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) 31 July 2023

Фабиньо выступал за "Ливерпуль" с 2018 года, когда перешел из "Монако". За 5 лет в составе "красных" он сыграл 219 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Также на счету хавбека 29 матчей за сборную Бразилии.

В "Аль-Иттихаде" бразилец стал одноклубником действующего обладателя "Золотого мяча" – экс-форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, а также бывшего полузащитника "Челси" Н'Голо Канте.

Напомним, в прошлом сезоне "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср" португальского нападающего Криштиану Роналду на 5 очков.

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