Будет играть вместе с Марлосом: талантливый футболист "Динамо" перебрался в Бразилию

Будет играть вместе с Марлосом: талантливый футболист "Динамо" перебрался в Бразилию

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Вингер киевского "Динамо" Витиньо перешел в бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

Бразильская команда арендовала 23-летнего футболиста до 30 июня 2022 года.

Именно из этого клуба Витиньо переходил к "бело-синим" прошлым летом. За это время он успел провести киевлян 13 матчей и отличиться 3 голами.

️️ "É um clube que eu amo e, aconteça o que acontecer, eu vou levar para a vida toda. Por isso que, если eu cheguei о Brasil, eu disse que a preferência seria pelo Athletico. Sou athleticano de coração".



Vitinho vestirá 11!

➡️ https://t.co/sMMonYr0Bm #Athletico — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 1 апреля 2022

Контракт вингера с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Однако соглашение между сторонами было приостановлено в связи с войной, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, в начале февраля к "Атлетико Паранаэнсе" присоединился бывший хавбек доецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос.

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