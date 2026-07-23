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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Будет играть вместе с Месси: пятикратный победитель Лиги чемпионов перешел в "Интер Майами"

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро продолжит карьеру в МЛС.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Каземиро

Каземиро / © Associated Press

Американский "Интер Майами", капитаном которого является легендарный аргентинский форвард Лионель Месси, оформил трансфер полузащитника сборной Бразилии Казэмиро.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба МЛС.

34-летний бразильский футболист подписал контракт сроком до лета 2027 года с опцией продления еще на два года.

Каземиро присоединился к "Интеру Майами" в статусе свободного агента, ведь его контракт с "Манчестер Юнайтед" истек в июне этого года.

Отметим, что Каземиро является легендой мадридского "Реала", за который выступал с 2013 по 2022 год. На его счету 336 матчей за "Королевский клуб", в которых он забил 31 гол и отдал 29 результативных передач.

Вместе со "сливочными" Каземиро пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также стал трехкратным чемпионом Испании.

В составе "Манчестер Юнайтед" бразилец выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. На его счету 160 матчей за английский клуб во всех турнирах, 26 голов и 14 ассистов.

В прошлом сезоне Каземиро забил 9 голов и отдал 2 ассиста в 35 матчах за "красных дьяволов", а на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии забил один мяч в 5 поединках и дошел с командой до 1/8 финала, где команда Карло Анчелотти уступила Норвегии (1:2).

Ранее сообщалось, что "Челси" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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