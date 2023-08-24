Будет играть вместе с Роналду: "Манчестер Сити" продал 5-кратного чемпиона АПЛ в Саудовскую Аравию

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт стал игроком "Аль-Насра".

29-летний игрок сборной Испании подписал с саудовским клубом контракт на три года, до лета 2026-го.

По неофициальной информации, стоимость трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы.

В новом клубе испанец будет зарабатывать около 20 миллионов долларов в сезон.

We have officially signed the Spanish star Aymeric Laporte ✍️



Let's welcome treble champion & Spain Национальный team Defender #LaporteIsYellow pic.twitter.com/l3mUdf1rdS — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 24, 2023

Лапорт выступал за "Манчестер Сити" с 2018 года, когда "горожане" купили его у "Атлетика" Бильбао за 65 миллионов евро. В составе команды Хосепа Гвардиолы он провел 180 матчей и забил 12 голов.

Вместе с "небесно-голубыми" защитник пять раз стал победителем английской Премьер-лиги (АПЛ), а в прошлом сезоне также выиграл Лигу чемпионов.

Отметим, что Лапорт стал пятым новичком "Аль-Насра" в летнее трансферное окно. Ранее саудовский клуб подписал полузащитника "Интера" Марцело Брозовича, защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса, хавбека "Ланса" Секо Фофана и нападающего "Баварии" Садио Мане. Главной звездой команды является португальский форвард Криштиану Роналду.

Напомним, летом новым главным тренером "Аль-Насра" стал португалец Луиш Каштру, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер". На старте чемпионата Саудовской Аравии команда Роналду потерпела два поражения подряд.

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