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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

Будет ли играть Лунин: стала известна заявка "Реала" на матч за выход в финал Кубка Испании

Конкурент украинского вратаря за место в основе Тибо Куртуа пропустит поединок из-за повреждения.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Андрей Лунин

Андрей Лунин

Мадридский "Реал" объявил заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Реал Сосьедадом" .

В список игроков "сливочных", которые могут принять участие в предстоящем поединке, попал украинский голкипер Андрей Лунин.

В то же время основной вратарь мадридского клуба бельгиец Тибо Куртуа остался вне заявки на игру из-за травмы.

Ожидается, что именно Лунин будет защищать ворота "бланкос" в ответном матче с "Реал Сосьедадом". В первом поединке против басков сейвы Андрея помогли мадридцам одержать выездную победу со счетом 1:0.

В этом сезоне Лунин провел 11 матчей за "Реал" во всех турнирах. Суммарно 26-летний украинец пропустил 15 голов. Четыре раза он оставлял свои ворота "сухими".

Матч "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад" состоится во вторник, 1 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени.

В другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4). Ответная игра состоится 2 апреля в Мадриде.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

Дата публикации
Количество просмотров
286
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