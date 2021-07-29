Будет матч за "бронзу": Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 в Токио

Будет матч за "бронзу": Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 в Токио

Первая ракетка страны все еще может завоевать медаль.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал женского одиночного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В матче 1/2 финала шестая ракетка мира проиграла чешке Маркете Вондрушовой (42-й номер мирового рейтинга). Поединок длился 1 час 5 минут и завершился в двух сетах - 3:6, 1:6.

Несмотря на поражение, текущий результат - лучший для Элины на Олимпиадах. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она дошла до четвертьфинала, где вылетела от чешки Петры Квитовой.

В матче за третье место Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в другом полуфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич. Поединок состоится 1 августа.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку