"Будет небольшим ужасом": бывший абсолютный чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 32-летнего британца, победу в предстоящем поединке за звание "абсолюта" в хевивейте одержит его соотечественник.

"Усик создаст Фьюри много проблем благодаря своим движениям, своему стилю, своему удару и другим вещам. 100%. Я думаю, что он даже будет небольшим ужасом для Тайсона. Но, как я всегда говорил, хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Я просто думаю, что Тайсон слишком большой и слишком мощный для Усика.

Я считаю, что Александр создаст ему огромные проблемы благодаря своей тактике, но я всегда говорил, что Тайсон просто будет немножко великоват для него. К тому же, у него тоже отличный боксерский интеллект. Фьюри слишком большой, чтобы его побил Усик. Даже Даниэль Дюбуа создал Усику проблемы своими ударами по корпусу", – сказал Тейлор в комментарии Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс сделал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри.

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