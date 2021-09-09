"Будет очень жарко": в Федерации волейбола Украины отреагировали на предстоящий матч с Россией на Чемпионате Европы

"Будет очень жарко": в Федерации волейбола Украины отреагировали на предстоящий матч с Россией на Чемпионате Европы

Игра состоится 11 сентября.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о предстоящем поединке "сине-желтых" против национальной команды России в 1/8 финала Чемпионата Европы.

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"Как уже известно, в 1/8-й мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и "серебро" на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе.

С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.

Итак, все будет, прежде всего, зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть, Россия - значит, Россия. И все. Повторяю: слабых здесь нет. Тем более, в плей-офф.

Итак, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях. 9 сентября утром наша сборная улетает в Гданьск, где 11 сентября, на местной "Эрго-Арене" проведет поединок 1/8 финала с Россией. Он начнется в 18.30. Похоже, там будет очень жарко!" - сказал Мельник.

На групповом этапе украинцы обыграли греков (3:2), проиграли сербам (0:3), победили португальцев (3:2) и бельгийцев (3:1) и уступили полякам (0:3).

проиграли сербам победили португальцев и бельгийцев и уступили полякам Россия - двукратный чемпионы Европы (2013 и 2017). На Олимпийских играх в Токио-2020 команда ОКР дошла до финала, где уступила Франции.

Это будет вторая встреча между Украиной и Россией в истории. Впервые эти сборные играли между собой на Евро-2005, тогда россияне победили со счетом 3:0.

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