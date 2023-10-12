"Будет одним из самых легких": брат Фьюри дал дерзкий прогноз на бой "Цыганского короля" против Усика

Томми Фьюри не сомневается, что его старший брат без проблем выиграет поединок за "абсолюта".

Томми Фьюри, младший сводный брат обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился прогнозом на бой своего родственника с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

24-летний британец убежден, что "Цыганский король" победит украинского боксера, причем сделает это без особых сложностей.

"Я думаю, что этот бой будет одним из самых легких для Тайсона. Я искренне в это верю. Я не считаю, что Усик хорошо показал себя после перехода в супертяжелый вес. Все создали ему проблемы: Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора, Чазз Уизерспун. Все его бои были тяжелыми.

Тайсон – лучший в мире, он лучший из всех, кто когда-либо бился. Вы увидите бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня", – сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Джошуа дал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри.

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