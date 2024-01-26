Будет переигровка: "Челси" с Мудриком не смог победить "Астон Виллу" в Кубке Англии (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 0:0 .

На старте встречи подопечные Уная Эмери сумели поразить ворота хозяев, но гол Дугласа Луиза на 12-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за игры рукой.

За весь поединок "Челси" нанес 10 ударов против 13 у "Астон Виллы" (в створ ворот – 4:5). По ожидаемым голам (xG) подопечные Маурисио Почеттино были несколько хуже – 0,69 на 1,09, хотя превзошли "львов" во владении мячом – 57% на 43%.

Однако забить хотя бы один гол в этом матче ни одной из команд не удалось. Следовательно, их ждет переигровка – встреча состоится в феврале на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Отметим, что Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 77-й минуте, заменив Нони Мадуэке.

Обзор матча "Челси" – "Астон Вилла"

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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