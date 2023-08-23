"Будет приятно увидеть победу": Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от грядущего боя между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF, украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам Джошуа, он хотел бы, чтобы победу в этом поединке одержал его соотечественник.

Эй Джей подчеркнул, что это супертяжелый вес, а потому даже один точный удар может позволить Дюбуа нокаутировать украинца.

"Я очень уважаю Усика, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, он пришел благодаря упорному труду. Но будет приятно увидеть победу Дюбуа. Ради его отца. Я думаю, что для них это мечта.

Вы знаете, что я имею в виду, и все, через что он прошел. Это будет как момент Фрэнка Бруно, если вы понимаете, что я имею в виду.

Да, я даю шанс Дюбуа в этом бою. Если Усик пропустит мощный удар, все может закончиться. Это супертяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера", – сказал Джошуа в комментарии iFL TV.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик похвастался отличной формой перед боем с Дюбуа.

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