Будет противостоять Роналду и Бензема: легенда "Ливерпуля" возглавил клуб из Саудовской Аравии

Выдающийся экс-футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал новым главным тренером саудовского "Аль-Иттифака".

О назначении 43-летнего английского специалиста клуб из Саудовской Аравии сообщил ярким видеороликом в Twitter. Детали сделки не разглашаются.

هنا منبع الأساطير ❤️



يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق ✍️ #جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/Q5e — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023

Последним местом работы Джеррарда была английская "Астон Вилла", откуда его уволили в октябре 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.

"Аль-Иттифак" станет третьим клубом в тренерской карьере легенды "Ливерпуля". С 2018 по 2021 год он также возглавлял "Рейнджерс", с которым выиграл чемпионат Шотландии в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне "Аль-Иттифак" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В новой кампании перед Джеррардом будет стоять очень непростая задача, ведь соперниками его команды будут "Аль-Наср" португальского нападающего Криштиану Роналду и действующий чемпион – "Аль-Иттихад", который этим летом подписал действующего обладателя "Золотого мяча" француза Карима Бензема.

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